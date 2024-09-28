В Брянской области произошло крупное возгорание на деревообрабатывающем предприятии

В поселке Локоть Брянской области произошло крупное возгорание на деревообрабатывающем предприятии, охватившее площадь в 2,5 тыс. квадратных метров, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

По информации ведомства, в огне находятся два здания, где производятся поддоны, а также готовая продукция и пиломатериалы. В тушении пожара задействованы 64 сотрудника МЧС и 21 единица техники.

Пожар произошел в ТЦ «Тетрис» в подмосковных Бронницах

В январе в челябинском Златоусте также произошло возгорание в деревообрабатывающем цехе, площадь которого составила около 1 тыс. квадратных метров.

В этом инциденте 13 человек эвакуировались самостоятельно. Пострадавших не было, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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