В Брянской области произошло крупное возгорание на деревообрабатывающем предприятии

В январе в челябинском Златоусте также произошло возгорание в деревообрабатывающем цехе, площадь которого составила около 1 тыс. квадратных метров.

В этом инциденте 13 человек эвакуировались самостоятельно. Пострадавших не было, передает «Радиоточка НСН».