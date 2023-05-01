В Брянской области локализовали пожар на месте схода грузового поезда

По его словам, обошлось без пострадавших. В результате ЧП с рельсов сошли два локомотива и семь вагонов, а остальные отогнали на безопасное расстояние.

«К утру железнодорожное сообщение на направлении «Унеча» будет восстановлено», - написал глава области.

Он добавил, что на месте ЧП продолжают работать аварийно-восстановительные бригады РЖД и оперативные службы.

Ранее Богомаз рассказал, что неизвестное взрывное устройство сработало на железной дороге в Унечском районе Брянской области на 136 километре путей Брянск-Унеча, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

