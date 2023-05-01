В Брянской области локализовали пожар на месте схода грузового поезда
Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале заявил, что пожар, возникший на месте схода грузового состава, был полностью локализован.
По его словам, обошлось без пострадавших. В результате ЧП с рельсов сошли два локомотива и семь вагонов, а остальные отогнали на безопасное расстояние.
«К утру железнодорожное сообщение на направлении «Унеча» будет восстановлено», - написал глава области.
Он добавил, что на месте ЧП продолжают работать аварийно-восстановительные бригады РЖД и оперативные службы.
Ранее Богомаз рассказал, что неизвестное взрывное устройство сработало на железной дороге в Унечском районе Брянской области на 136 километре путей Брянск-Унеча, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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