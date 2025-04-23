В Брянской области БПЛА повредили детский сад и магазин

Здание детского сада получило повреждения при атаке украинских беспилотников в Брянской области. Об этом пишет рассказал РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Минувшей ночью над регионом уничтожили украинский беспилотник самолетного типа, напоминает RT.

«В результате атаки дронов ВСУ повреждены один детский садик и один магазин», - отметил собеседник агентства.

Ранее из-за ударов дронов-камикадзе в Климовском и Севском районах Брянской области сгорели 31 дом и магазин.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеспилотникиБрянская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры