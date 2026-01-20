В Брянске дети провалились под лед на реке Десне
Двое детей провалились под лёд на реке Десне в Брянске. Об этом со ссылкой на региональное СУ СК Росси сообщает RT.
В ведомстве уточнили, что инцидент произошёл в районе микрорайона Московский Бежицкого района областного центра. Организованы поисково-спасательные работы.
«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй «Причинение смерти по неосторожности», - говорится в сообщении.
Ранее в МЧС рассказали, что два человека погибли в провалившемся под лед автомобиле в Приморье, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
