В Босфоре приостановили движение из-за поломки сухогруза
13 октября 202222:59
Движение в проливе Босфоре приостановили в связи с поломкой сухогруза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление береговой охраны Турции.
Отмечается, что у сухогруза Annita сломался двигатель. Судно следовало в Россию из турецкого порта Тузла.
Длу буксировки сухогруза к месту инцидента направили два буксира и катер с лоцманом.
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13 октября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru