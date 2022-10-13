В Босфоре приостановили движение из-за поломки сухогруза

Движение в проливе Босфоре приостановили в связи с поломкой сухогруза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление береговой охраны Турции.

Чавушоглу: Турция увеличит военное присутствие на Кипре

Отмечается, что у сухогруза Annita сломался двигатель. Судно следовало в Россию из турецкого порта Тузла.

Длу буксировки сухогруза к месту инцидента направили два буксира и катер с лоцманом.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Андрей Стенин
ТЕГИ:Турция
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры