Чавушоглу: Турция увеличит военное присутствие на Кипре

Анкара увеличит военное присутствие на Кипре. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает агентство Anadolu.

По его словам, на север острова в ближайшее время доставят дополнительные вооружения для защиты турок-киприотов.

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«Даже если на нашем пути встанет весь мир, Турция не отойдёт от своей позиции и будет защищать интересы на Кипре, а также в Эгейском и Средиземном морях», — подчеркнул министр.

Глава турецкой дипломатии раскритиковал также действия США за отмену эмбарго на поставки оружия греческой общине Кипра.

Ранее в Германии заявили, что не исключают войну между Турцией и Грецией, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПоставкиОружиеКипрТурция
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