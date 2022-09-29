Чавушоглу: Турция увеличит военное присутствие на Кипре

«Даже если на нашем пути встанет весь мир, Турция не отойдёт от своей позиции и будет защищать интересы на Кипре, а также в Эгейском и Средиземном морях», — подчеркнул министр.

Глава турецкой дипломатии раскритиковал также действия США за отмену эмбарго на поставки оружия греческой общине Кипра.

Ранее в Германии заявили, что не исключают войну между Турцией и Грецией, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

