В больницы Дагестана с признаками отравления доставили 39 детей
Из детских садов Махачкалы с признаками отравления госпитализированы 39 детей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
«Их состояние удовлетворительное, тяжёлых нет», — заявили в администрации.
У детей взяли все необходимые анализы, врачи ждут результатов, пишет ТАСС. Ранее сообщалось о госпитализации 16 детей в Махачкале.
Как отметили в Министерстве образования и науки Дагестана, пока непонятно, что произошло с детьми. Представитель ведомства отметил, что «врачи некоторые ссылаются на ротавирусную инфекцию, некоторые говорят, что похоже на отравление», пишет RT.
А накануне стало известно, что из больницы выписаны все 13 школьников, которые были госпитализированы в понедельник, 5 октября, после того как почувствовали себя плохо на торжественной линейке в великолукской школе № 7 в Псковской области. Об этом заявили в областном Комитете по здравоохранению.
Ранее была выписана первая группа из восьми детей.
В администрации Великих Лук, отвечая на вопрос о том, что могло стать причиной ЧП, ранее заявили, что детям, потерявшим сознание, могло стать плохо якобы из-за «стечения обстоятельств» и волнения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru