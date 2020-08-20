Навального отравили? Оппозиционер в реанимации

Оппозиционер, основатель ранее ликвидированного «Фонда борьбы с коррупцией» Алексей Навальный госпитализирован без сознания и находится в реанимации в Омске. Политику стало плохо в самолёте, и экипаж произвел экстренную посадку.

По мнению его пресс-секретаря Киры Ярмыш, Навального могли отравить ядом, подмешанным в чай. «Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость», - написала она в Twitter. По данным Ярмыш, Навального подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких

Оппозиционер возвращался в Москву из Томска. Сообщалось, что сначала политик был в Новосибирске, где мог собирать данные для расследования о депутатах «Единой России». Затем в Томске он встречался с соратниками, планирующими избираться в депутаты Томской городской думы.