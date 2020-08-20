Навального отравили? Оппозиционер в реанимации
Оппозиционер Алексей Навальный госпитализирован в Омске в реанимацию и подключен к ИВЛ, уже есть версии произошедшего.
Оппозиционер, основатель ранее ликвидированного «Фонда борьбы с коррупцией» Алексей Навальный госпитализирован без сознания и находится в реанимации в Омске. Политику стало плохо в самолёте, и экипаж произвел экстренную посадку.
По мнению его пресс-секретаря Киры Ярмыш, Навального могли отравить ядом, подмешанным в чай. «Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость», - написала она в Twitter. По данным Ярмыш, Навального подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких
Оппозиционер возвращался в Москву из Томска. Сообщалось, что сначала политик был в Новосибирске, где мог собирать данные для расследования о депутатах «Единой России». Затем в Томске он встречался с соратниками, планирующими избираться в депутаты Томской городской думы.
Это не первый случай с возможным отравлением оппозиционера. В июле Навального госпитализировали из московского спецприемника с признаками аллергической реакции. Тогда врачи не выявили признаков отравления.
Ранее политолог Алексей Мухин в эфире НСН предположил, что после ликвидации ФБК против Навального может быть возбуждено новое уголовное дело.
«Фонд борьбы с коррупцией – очень токсичная организация, так как через ее сотрудников проводились очень сомнительные финансовые операции, и Навальный решил таким образом уйти от ответственности. Это может иметь последствия для Навального в качестве субъекта уголовного дела», - сказал Мухин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru