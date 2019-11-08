В больнице скончался один из раненных в бойне в Забайкалье солдат
Число погибших при стрельбе в воинской части в Забайкалье возросло до девяти человек. Об этом сообщает РЕН ТВ, отмечая, что один из двоих раненых солдат, который находился в тяжёлом состоянии, скончался в больнице в пятницу, 8
Напомним, трагедия произошла 25 октября в воинской части в Забайкальском крае. Во время смены караула солдат-срочник открыл огонь по сослуживцам. В результате трагедии погибли восемь человек, еще двое получили ранения, отмечает РИА ФАН. Позже Рамиль Шамсутдинов объяснил свои поступок тем, что во время прохождения срочной службы сослуживцы издевались над ним и угрожали изнасилованием.
При этом в Минобороны России назвали ложью сообщения о том, что причиной массового расстрела солдат в части в Забайкалье стала угроза насилия. Об этом пишет «Лента.ру». В пресс-службе ведомства отметили, что распространенная одним из Telegram-каналов информация, которая «описывает языком клише 90-х годов прошлого века порядки, якобы существовавшие в воинской части в Забайкалье», является абсолютной ложью.
Как отмечает Ura.ru, в свою очередь председатель Партии ветеранов России Ильдар Резяпов обратился к Владимиру Путину с просьбой взять под личный контроль расследование дела о расстреле Шамсутдиновым сослуживцев.
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