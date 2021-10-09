В больнице Батуми умерла ещё одна пострадавшая при обрушении дома

Количество жертв ЧП выросло до шести, двое из них — несовершеннолетние, передает Газета.ru. Глава грузинского МВД Вахтанг Гомелаури сообщил, что под завалами остаются ещё три человека. Спасатели продолжают их искать.

Секция жилого дома на улице 26 Мая обрушилась накануне утром. По данным следствия, разрушение вызвали ремонтные работы, которые проходили с грубым нарушением правил.

Задержаны владелец здания и двое рабочих. Им грозит до десяти лет лишения свободы.