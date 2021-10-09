В больнице Батуми умерла ещё одна пострадавшая при обрушении дома

Количество жертв ЧП выросло до шести, двое из них — несовершеннолетние, передает Газета.ru. Глава грузинского МВД Вахтанг Гомелаури сообщил, что под завалами остаются ещё три человека. Спасатели продолжают их искать.

Секция жилого дома на улице 26 Мая обрушилась накануне утром. По данным следствия, разрушение вызвали ремонтные работы, которые проходили с грубым нарушением правил.

Задержаны владелец здания и двое рабочих. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

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Ранее сообщалось, что три человека задержаны в Грузии в рамках расследования дела об обрушении части жилого дома в Батуми. Об этом сообщили в МВД республики. По данным следствия, хозяин одной из квартир на первом этаже жилого дома по улице 26 Мая нанял двоих рабочих для ремонта квартиры.

«Под руководством хозяина квартиры и с грубым нарушением правил безопасности в квартире были проведены строительные и ремонтные работы, в результате которых 8 октября этого года обрушился один из подъездов многоквартирного дома», — приводит РИА Новости заявление МВД.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:Обрушение
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