Обрушение синагоги в Израиле: пострадали 219 человек

219 раненых эвакуированы в больницы. Еще два человека погибли. Один из них - 12-летний ребенок.

На обрушившейся трибуне находились десятки людей. Инцидент случился вскоре после начала празднования иудейского праздника Шавуот.

В начале мая в Израиле во время религиозного праздника Лаг ба-Омер на горе Мерон произошло обрушение конструкции, на которой происходили выступления. Это спровоцировало массовую давку, в результате которой погибли люди.

