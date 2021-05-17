Обрушение синагоги в Израиле: пострадали 219 человек
Более 200 человек госпитализированы после обрушения трибуны в синагоге в пригороде Иерусалима Гиват-Зеэве, сообщает телерадиокомпания КАН.
219 раненых эвакуированы в больницы. Еще два человека погибли. Один из них - 12-летний ребенок.
На обрушившейся трибуне находились десятки людей. Инцидент случился вскоре после начала празднования иудейского праздника Шавуот.
В начале мая в Израиле во время религиозного праздника Лаг ба-Омер на горе Мерон произошло обрушение конструкции, на которой происходили выступления. Это спровоцировало массовую давку, в результате которой погибли люди.
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