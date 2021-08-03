В больницах остаются пять россиян, пострадавших в ДТП в Анталье
Пятеро российских граждан остаются в больницах в турецкой Анталье после ДТП с автобусом в провинции. Об этом сообщил Минздрав РФ, передает «Интерфакс».
По данным ведомства, выписаны из больниц 15 человек. В Минздраве уточнили, что состояние россиян, остающихся в больницах, врачи оценивают как тяжелое. Трое из пятерых перенесли операции.
Авария произошла накануне в турецкой провинции Анталья. Автобус с российскими туристами следовал из Манавгата в аэропорт, однако на одной из развязок он протаранил ограждение, а затем перевернулся, вылетев на встречную полосу. В автобусе находились 22 россиянина, среди них девять детей. Позже стало известно о четырёх погибших.
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