В больницах остаются пять россиян, пострадавших в ДТП в Анталье

По данным ведомства, выписаны из больниц 15 человек. В Минздраве уточнили, что состояние россиян, остающихся в больницах, врачи оценивают как тяжелое. Трое из пятерых перенесли операции.

Авария произошла накануне в турецкой провинции Анталья. Автобус с российскими туристами следовал из Манавгата в аэропорт, однако на одной из развязок он протаранил ограждение, а затем перевернулся, вылетев на встречную полосу. В автобусе находились 22 россиянина, среди них девять детей. Позже стало известно о четырёх погибших.

