В больницах Белгорода остается 44 пострадавших при обстреле ВСУ
На стационарном лечении в больницах Белгорода остается 44 человека, пострадавших при обстрелах города 30 августа. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РФ.
Уточняется, что среди тех, кто остается на стационарном лечении шестеро детей. Все пострадавшие получают необходимую помощь в полном объеме, специалисты федеральных центров также проводят телемедицинские консультации.
В ведомстве проинформировали, что шесть человек остаются в тяжелом состоянии.
Ранее сообщалось, что в результате атаки ВСУ на Белгород, которая произошла 30 августа, количество погибших увеличилось до пяти человек, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru