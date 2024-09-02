В больницах Белгорода остается 44 пострадавших при обстреле ВСУ

Уточняется, что среди тех, кто остается на стационарном лечении шестеро детей. Все пострадавшие получают необходимую помощь в полном объеме, специалисты федеральных центров также проводят телемедицинские консультации.

В ведомстве проинформировали, что шесть человек остаются в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что в результате атаки ВСУ на Белгород, которая произошла 30 августа, количество погибших увеличилось до пяти человек, напоминает «Радиоточка НСН».

