В больницах Белгорода остается 44 пострадавших при обстреле ВСУ

На стационарном лечении в больницах Белгорода остается 44 человека, пострадавших при обстрелах города 30 августа. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РФ.

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Уточняется, что среди тех, кто остается на стационарном лечении шестеро детей. Все пострадавшие получают необходимую помощь в полном объеме, специалисты федеральных центров также проводят телемедицинские консультации.

В ведомстве проинформировали, что шесть человек остаются в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что в результате атаки ВСУ на Белгород, которая произошла 30 августа, количество погибших увеличилось до пяти человек, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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