В больницах Антальи остаются семеро пострадавших в ДТП с автобусом россиян
В лечебных учреждениях Антальи остаются ещё семь туристов из России, которые пострадали в аварии с мидиавтобсуом. Один травмирован тяжело, сообщило последние данные Генеральное консульство РФ в турецкой провинции.
Остальные туристы, после оказания необходимо помощи, поселены в гостинице. Они рассчитывают вернуться в ближайшее время в Россию. Содействие им оказывают страховщик и туроператор.
ДТП случилось около 5 часов утра по местному времени в окрестностях курорта Манавгат на трассе Аланья – Анталья. Транспортное средство доставляло 18 путешественников из России и семь из Белоруссии в аэропорт. Автобус врезался в столб, водитель погиб.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», пятеро туристов успели на свой рейс и вылетели домой.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru