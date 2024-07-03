В больницах Антальи остаются семеро пострадавших в ДТП с автобусом россиян

В лечебных учреждениях Антальи остаются ещё семь туристов из России, которые пострадали в аварии с мидиавтобсуом. Один травмирован тяжело, сообщило последние данные Генеральное консульство РФ в турецкой провинции.

Остальные туристы, после оказания необходимо помощи, поселены в гостинице. Они рассчитывают вернуться в ближайшее время в Россию. Содействие им оказывают страховщик и туроператор.

Забастовка диспетчеров аэропорта Антальи продолжится до середины июля

ДТП случилось около 5 часов утра по местному времени в окрестностях курорта Манавгат на трассе Аланья – Анталья. Транспортное средство доставляло 18 путешественников из России и семь из Белоруссии в аэропорт. Автобус врезался в столб, водитель погиб.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», пятеро туристов успели на свой рейс и вылетели домой.

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Фото: Соцсети
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