В Боливии при опрокидывании микроавтобуса в ущелье погибли пять человек

В Боливии маршрутное такси упало с обрыва высотой сто метров, передают местные СМИ.

Под Хабаровском перевернулся автобус с вахтовиками

В результате происшествия погибли пять человек, среди которых - четыре чиновника правительства департамента Потоси, а также водитель микроавтобуса. Еще три человека госпитализированы.

Транспортное средство направлялось из Йайагуа в столицу Потоси.

Неделю назад под Хабаровском съехал в кювет автобус, который перевозил вахтовиков.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ТЕГИ:АвтобусДТПБоливия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры