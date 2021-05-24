В Боливии при опрокидывании микроавтобуса в ущелье погибли пять человек

В результате происшествия погибли пять человек, среди которых - четыре чиновника правительства департамента Потоси, а также водитель микроавтобуса. Еще три человека госпитализированы.

Транспортное средство направлялось из Йайагуа в столицу Потоси.

Неделю назад под Хабаровском съехал в кювет автобус, который перевозил вахтовиков.

