В Боливии при опрокидывании микроавтобуса в ущелье погибли пять человек
24 мая 202101:45
В Боливии маршрутное такси упало с обрыва высотой сто метров, передают местные СМИ.
В результате происшествия погибли пять человек, среди которых - четыре чиновника правительства департамента Потоси, а также водитель микроавтобуса. Еще три человека госпитализированы.
Транспортное средство направлялось из Йайагуа в столицу Потоси.
Неделю назад под Хабаровском съехал в кювет автобус, который перевозил вахтовиков.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru