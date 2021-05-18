Под Хабаровском перевернулся автобус с вахтовиками

ДТП произошло в 2 км от поселка Кондон Солнечного района. Hyundai Higer следовал в поселок Бриакан, откуда рабочих должны были доставить на месторождение Кундуми.

В транспортном средстве во время аварии находились 22 пассажира и два водителя. При опрокидывании автобуса пострадал один человек.

Выясняются обстоятельства произошедшего.

18 мая автобус, перевозивший школьников, попал в ДТП в Тбилисском районе Краснодарского края. Травмы получили двое учеников и учитель.

