Под Хабаровском перевернулся автобус с вахтовиками

Под Хабаровском съехал в кювет автобус, который перевозил вахтовиков, сообщает «РЕН ТВ».

На Кубани опрокинулся школьный автобус

ДТП произошло в 2 км от поселка Кондон Солнечного района. Hyundai Higer следовал в поселок Бриакан, откуда рабочих должны были доставить на месторождение Кундуми.

В транспортном средстве во время аварии находились 22 пассажира и два водителя. При опрокидывании автобуса пострадал один человек.

Выясняются обстоятельства произошедшего.

18 мая автобус, перевозивший школьников, попал в ДТП в Тбилисском районе Краснодарского края. Травмы получили двое учеников и учитель.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ДТПАвтобусХабаровск
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