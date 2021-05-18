Под Хабаровском перевернулся автобус с вахтовиками
Под Хабаровском съехал в кювет автобус, который перевозил вахтовиков, сообщает «РЕН ТВ».
ДТП произошло в 2 км от поселка Кондон Солнечного района. Hyundai Higer следовал в поселок Бриакан, откуда рабочих должны были доставить на месторождение Кундуми.
В транспортном средстве во время аварии находились 22 пассажира и два водителя. При опрокидывании автобуса пострадал один человек.
Выясняются обстоятельства произошедшего.
18 мая автобус, перевозивший школьников, попал в ДТП в Тбилисском районе Краснодарского края. Травмы получили двое учеников и учитель.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+9 328 / сут.
Умерли
116 тыс.+340 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+7 181 / сут.
- Под Хабаровском перевернулся автобус с вахтовиками
- Блинкен: США не будут покупать Гренландию
- Советник Байдена заявил о намерении примирить Армению и Азербайджан
- В Минпромторге сообщили о высоком спросе на вертолет Ми-28НМ за рубежом
- Пострадавшие при падении вертолета в Архангельской области доставлены в больницу
- Байден в разговоре с Нетаньяху выразил «твердую поддержку» Израилю
- Беглов не исключил ужесточение коронавирусных ограничений в Петербурге
- В Нижнем Новгороде пропал 6-летний мальчик
- ЕС на год продлил санкции против россиян за киберпреступления
- Эрдоган послал проклятья правительству Австрии, поднявшему флаг Израиля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru