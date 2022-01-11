В более десяти судов Москвы поступили письма с угрозами минирования

Информация о якобы заложенных бомбах была направлена в Головинский, Дорогомиловский, Коптевский, Хамовнический, Чертановский и еще восемь судов Москвы.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проверяют поступившую информацию.

Ранее в экстренные службы Московской области поступило анонимное сообщение о «минировании» всех подмосковных торговых центров.