В более десяти судов Москвы поступили письма с угрозами минирования
В 13 столичных судов поступили письма с угрозами минирования, сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
Информация о якобы заложенных бомбах была направлена в Головинский, Дорогомиловский, Коптевский, Хамовнический, Чертановский и еще восемь судов Москвы.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов проверяют поступившую информацию.
Ранее в экстренные службы Московской области поступило анонимное сообщение о «минировании» всех подмосковных торговых центров.
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