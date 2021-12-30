Около 10 ТЦ в Новосибирске эвакуировали из-за сообщений о минировании
В Новосибирске эвакуировали около десяти торговых центров из-за сообщений о минировании. Об этом рассказали в региональной антитеррористической комиссии (АТК).
Сейчас в них проходят проверки. В ведомстве подчеркнули, что держат ситуацию под контролем.
Первые сообщения о возможных заложенных бомбах поступили примерно в 02:00 часа ночи по московскому времени (около 06:00 утра по Новосибирску).
Эвакуированы торговые центры «Галерея», «Континент», «Сан Сити», «Ройял Парк», «Аура» и другие. Отмечается, что к настоящему времени проверены еще не все ТЦ, так как свободных кинологов с собаками пока нет.
В ведомстве подчеркнули, что правоохранители прикладывают максимальные усилия для оперативного завершения проверок с учетом предпраздничных дней. Личности отправителей сообщений устанавливаются.
Предыдущая волна массовых эвакуаций из ТЦ в Новосибирске прошла 10 декабря. Она также началась утром – примерно в 04:00 часа по московскому времени (08:00 по Новосибирску). По данным источника, были эвакуированы торговые центры на улицах Троллейной и Кропоткина, в том числе «Континент», а также «Сан Сити» и «Галерея».
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