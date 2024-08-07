В Благовещенске жениха задержали прямо во время регистрации брака

По данным следствия, в мае 2024 года 29-летний мужчина во время прогулки с будущей супругой спровоцировал конфликт с употребляющей спиртные напитки компанией, а затем «без какого-либо значимого повода» ударил ножом в область грудной клетки 57-летнего потерпевшего.

«Ранее обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - указали в ведомстве.

В соцсетях распространилось видео задержания, которое произошло прямо в ЗАГСе во время бракосочетания обвиняемого. По данным СМИ, зарегистрировать брак пара всё же успела, однако новоиспечённую супругу к мужчине не подпустили.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко поручил Минюсту совместно с Минцифры, ФНС России и Центром биометрических технологий создать сервис для получения услуг органов ЗАГС с использованием биометрии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

