В Благовещенске жениха задержали прямо во время регистрации брака
Правоохранители задержали в Благовещенске местного жителя, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Амурской области.
По данным следствия, в мае 2024 года 29-летний мужчина во время прогулки с будущей супругой спровоцировал конфликт с употребляющей спиртные напитки компанией, а затем «без какого-либо значимого повода» ударил ножом в область грудной клетки 57-летнего потерпевшего.
«Ранее обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - указали в ведомстве.
В соцсетях распространилось видео задержания, которое произошло прямо в ЗАГСе во время бракосочетания обвиняемого. По данным СМИ, зарегистрировать брак пара всё же успела, однако новоиспечённую супругу к мужчине не подпустили.
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко поручил Минюсту совместно с Минцифры, ФНС России и Центром биометрических технологий создать сервис для получения услуг органов ЗАГС с использованием биометрии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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