В Благовещенске подростки на электросамокате наехали на беременную женщину

В Благовещенске двое подростков на электросамокате наехали на беременную женщину, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

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Инцидент произошел 23 августа. Подростки передвигались на электросамокате по тротуару и совершили наезд на беременную женщину.

Прибывшие медики оказались пострадавшей помощь. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело.

Ранее вооруженный мужчина обстрелял компанию самокатчиков во Втором Верхнем Михайловском проезде на юге Москвы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:Подросткиэлектросамокат

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