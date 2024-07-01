В Битцевском лесу в Москве нашли питона

В Битцевском лесу в Москве обнаружили питона. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.

По его словам, животное здорово и было передано в центр реабилитации диких животных.

В Московском зоопарке впервые появились редкие птицы китоглавы

Бурмистров отметил, что жаркая погода может повлечь за собой риски для владельцев змей, которым следует быть особенно бдительными, чтобы не потерять своих рептилий.

Одной из наиболее распространенных причин исчезновения змей является оставленные открытыми окна, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПаркиМосква

Горячие новости

Все новости

партнеры