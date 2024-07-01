В Битцевском лесу в Москве нашли питона

В Битцевском лесу в Москве обнаружили питона. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.

По его словам, животное здорово и было передано в центр реабилитации диких животных.