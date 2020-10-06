В Бишкеке протестующие прорвались на территорию парламента

Участника акции протеста прорвались на территорию, где расположены парламент и администрация киргизского президента. Об этом сообщает РИА Новости.

Число госпитализированных в ходе акции протеста в Бишкеке возросло до 130

По данным агентства, для входа протестующие протаранили ворота грузовиком. Очевидцы сообщают, что несколькими минутами ранее из здания выехал ряд машин, пишет агентство.

В акции протеста в центре Бишкека принимают участие представители более 10 из 16 партий, которые участвовали в воскресенье, 4 октября в парламентских выборах. Они подписали резолюцию с требованием к ЦИК отменить результаты голосования, по итогам которых только 4 политические силы преодолели 7% барьер и попадают в парламент.



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ФОТО: РИА Новости
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