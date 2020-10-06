В Бишкеке протестующие прорвались на территорию парламента

По данным агентства, для входа протестующие протаранили ворота грузовиком. Очевидцы сообщают, что несколькими минутами ранее из здания выехал ряд машин, пишет агентство.

В акции протеста в центре Бишкека принимают участие представители более 10 из 16 партий, которые участвовали в воскресенье, 4 октября в парламентских выборах. Они подписали резолюцию с требованием к ЦИК отменить результаты голосования, по итогам которых только 4 политические силы преодолели 7% барьер и попадают в парламент.







