В Бишкеке протестующие прорвались на территорию парламента
Участника акции протеста прорвались на территорию, где расположены парламент и администрация киргизского президента. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, для входа протестующие протаранили ворота грузовиком. Очевидцы сообщают, что несколькими минутами ранее из здания выехал ряд машин, пишет агентство.
В акции протеста в центре Бишкека принимают участие представители более 10 из 16 партий, которые участвовали в воскресенье, 4 октября в парламентских выборах. Они подписали резолюцию с требованием к ЦИК отменить результаты голосования, по итогам которых только 4 политические силы преодолели 7% барьер и попадают в парламент.
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