Число госпитализированных в Бишкеке возросло до 130

В Бишкеке число пострадавших при столкновениях между митингующими и милицейскими возросло до 130. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на киргизский Минздрав.

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Ранее сообщалось о 120 раненых. Отмечается, что в числе госпитализированных есть и сотрудники правоохранительных органов.

В акции протеста в центре Бишкека принимают участие представители более 10 из 16 партий, которые участвовали в воскресенье, 4 октября в парламентских выборах. Они подписали резолюцию с требованием к ЦИК отменить результаты голосования, по итогам которых только 4 политические силы преодолели 7% барьер и попадают в парламент.

Для разгона массовой акции в центре Бишкека силовики применяют слезоточивый газ, резиновые пули и другие спецсредства. Митингующие отбиваются камнями.

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ФОТО: РИА Новости
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