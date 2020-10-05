Число госпитализированных в Бишкеке возросло до 130
В Бишкеке число пострадавших при столкновениях между митингующими и милицейскими возросло до 130. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на киргизский Минздрав.
Ранее сообщалось о 120 раненых. Отмечается, что в числе госпитализированных есть и сотрудники правоохранительных органов.
В акции протеста в центре Бишкека принимают участие представители более 10 из 16 партий, которые участвовали в воскресенье, 4 октября в парламентских выборах. Они подписали резолюцию с требованием к ЦИК отменить результаты голосования, по итогам которых только 4 политические силы преодолели 7% барьер и попадают в парламент.
Для разгона массовой акции в центре Бишкека силовики применяют слезоточивый газ, резиновые пули и другие спецсредства. Митингующие отбиваются камнями.
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