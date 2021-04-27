В Биробиджане загорелась свалка на площади 15 га

В Биробиджане загорелась городская свалка бытовых отходов на площади 15 гектаров, сообщается на сайте регионального управления МЧС.

Пожар в жилом доме после взрыва газа потушен в Нижегородской области

Пожар произошел в 6:40 по местному времени. В пресс-службе ведомства уточнили, что предварительная площадь горения составляет 15 гектаров. Сейчас сотрудники МЧС задействованы в тушении огня.

Ранее сообщалось, что спасатели ликвидировали возгорание на складе отходов пиломатериалов в Биробиджане несколько суток. Пожар был потушен 26 апреля, сотрудники МЧС не допустили перехода огня на жилые здания.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: ГУ МЧС по Еврейской автономной области
ТЕГИ:МЧСРоссияЕвреиПожар
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры