В Биробиджане загорелась свалка на площади 15 га
В Биробиджане загорелась городская свалка бытовых отходов на площади 15 гектаров, сообщается на сайте регионального управления МЧС.
Пожар произошел в 6:40 по местному времени. В пресс-службе ведомства уточнили, что предварительная площадь горения составляет 15 гектаров. Сейчас сотрудники МЧС задействованы в тушении огня.
Ранее сообщалось, что спасатели ликвидировали возгорание на складе отходов пиломатериалов в Биробиджане несколько суток. Пожар был потушен 26 апреля, сотрудники МЧС не допустили перехода огня на жилые здания.
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