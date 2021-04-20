Пожар в жилом доме после взрыва газа потушен в Нижегородской области
В Нижегородской области полностью потушили пожар в жилом доме села Маргуша, где минувшим вечером взорвался газ. О ликвидации огня объявил региональный главк МЧС.
Операция по разбору завалов и конструкций на месте происшествия также завершается. Согласно предварительной версии, вечером 19 апреля в трёхэтажном доме произошёл врыв бытового газа, который привёл к обрушению части перекрытий двух этажей.
В результате ЧП погиб трёхмесячный ребёнок. Травмы получили ещё двое малолетних детей, а также трое взрослых, все они отправлены в больницу по скорой помощи.
После происшествия задержаны две сотрудников районной газовой службы, передает RT. По данным Следственного комитета, они выполняли работы по обслуживанию данного дома в день трагедии.
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