Пожар в жилом доме после взрыва газа потушен в Нижегородской области

В Нижегородской области полностью потушили пожар в жилом доме села Маргуша, где минувшим вечером взорвался газ. О ликвидации огня объявил региональный главк МЧС.

Операция по разбору завалов и конструкций на месте происшествия также завершается. Согласно предварительной версии, вечером 19 апреля в трёхэтажном доме произошёл врыв бытового газа, который привёл к обрушению части перекрытий двух этажей.

В результате ЧП погиб трёхмесячный ребёнок. Травмы получили ещё двое малолетних детей, а также трое взрослых, все они отправлены в больницу по скорой помощи.

После происшествия задержаны две сотрудников районной газовой службы, передает RT. По данным Следственного комитета, они выполняли работы по обслуживанию данного дома в день трагедии.

