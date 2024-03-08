При пожаре в частном доме под Великим Новгородом погибли три человека
8 марта 202420:12
Жертвами пожара в деревне Каменка в Новгородской области стали три человека, заявила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
Пожар произошел в пятницу, 8 марта, в частном доме. Во время тушения спасатели обнаружили тела женщины и двух мужчин.
На месте происшествия работают следователи. Для установления причины возгорания проведут судебно-медицинские исследования.
Ранее пожар произошел в частном доме в дагестанском поселке Зеленый Бугор. Погибли трое детей 2019, 2020 и 2022 годов рождения, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- При пожаре в частном доме под Великим Новгородом погибли три человека
- Умер актер из «Моей прекрасной няни» Лоуренс
- Истребитель США F-35 сертифицировали для несения ядерного оружия
- Натали Портман официально развелась с мужем после 11 лет брака
- В Белгородской области ПВО сбила два БПЛА самолетного типа
- СМИ: Зеленский задумался об увольнении Кулебы с поста главы МИД
- Житель Дагестана обстрелял трех мужчин из-за парковки машины
- Минобороны: Украина использует против ВС России токсичные химикаты
- Собянин: Общегородские субботники пройдут в Москве 13 и 20 апреля
- Два дома были повреждены в селе в Брянской области в результате обстрела ВСУ
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru