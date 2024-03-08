При пожаре в частном доме под Великим Новгородом погибли три человека

Жертвами пожара в деревне Каменка в Новгородской области стали три человека, заявила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Пожар возник на территории Высшего танкового командного училища в Казани

Пожар произошел в пятницу, 8 марта, в частном доме. Во время тушения спасатели обнаружили тела женщины и двух мужчин.

На месте происшествия работают следователи. Для установления причины возгорания проведут судебно-медицинские исследования.

Ранее пожар произошел в частном доме в дагестанском поселке Зеленый Бугор. Погибли трое детей 2019, 2020 и 2022 годов рождения, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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