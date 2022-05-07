В Берлине предотвратили попытку теракта в отношении российских журналистов
В столице Германии 6 мая предотвратили попытку осуществления теракта в отношении журналистов РФ и их семей. Об этом 7 мая сообщило посольство РФ.
«Во второй половине дня окно одной из квартир дома было разбито брошенной со стороны улицы бутылкой. В ходе последовавшего осмотра участка был обнаружен спрятанный в нише дома подозрительный предмет, состоящий из крупной канистры, наполненной жидкостью, а также примотанных к ней скотчем пластиковой бутылки и газового баллона с подведенными проводами», — отмечает посольство.
Известно, что правоохранителям пришлось эвакуировать жильцов. Комплекс оцепили, пришлось вызвать пожарных и саперов. Специалисты заключили, что предмет является самодельным взрывным устройством. Его деактивировали на месте. Пострадавших нет.
Полиция ведет расследование.
Журналистов и их семей перевезли в безопасное место.
Информацию о месте проживания журналистов-россиян публиковали ведущие немецкие СМИ, хотя в адрес представителей российских СМИ продолжают звучать угрозы. В посольстве не исключают, что акт «может быть напрямую связан с развязанной в ФРГ атмосферой травли государственных российских СМИ».
Российское посольство направило ноту в МИД Германии с требованием провести расследование, выявить виновных и обеспечить безопасность журналистам.
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