В Берлине предотвратили попытку теракта в отношении российских журналистов

«Во второй половине дня окно одной из квартир дома было разбито брошенной со стороны улицы бутылкой. В ходе последовавшего осмотра участка был обнаружен спрятанный в нише дома подозрительный предмет, состоящий из крупной канистры, наполненной жидкостью, а также примотанных к ней скотчем пластиковой бутылки и газового баллона с подведенными проводами», — отмечает посольство.

Известно, что правоохранителям пришлось эвакуировать жильцов. Комплекс оцепили, пришлось вызвать пожарных и саперов. Специалисты заключили, что предмет является самодельным взрывным устройством. Его деактивировали на месте. Пострадавших нет.

Полиция ведет расследование.

Журналистов и их семей перевезли в безопасное место.

Информацию о месте проживания журналистов-россиян публиковали ведущие немецкие СМИ, хотя в адрес представителей российских СМИ продолжают звучать угрозы. В посольстве не исключают, что акт «может быть напрямую связан с развязанной в ФРГ атмосферой травли государственных российских СМИ».

Российское посольство направило ноту в МИД Германии с требованием провести расследование, выявить виновных и обеспечить безопасность журналистам.

