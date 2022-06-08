В Берлине пострадали 14 детей при наезде автомобиля на толпу
Четырнадцать детей пострадали в Берлине при наезде автомобиля на толпу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную полицию.
Отмечается, что школьники прибыли в Берлин из федеральной земли Гессен. Сопровождавшая их учительница погибла.
Авария произошла вблизи площади Брайтшайдплац в центре города. 29-летний мужчина, врезавшись в толпу, влетел в витрину магазина на улице.
В настоящее время полиция ведет допрос водителя. Предполагается, что мужчина действовал намеренно. Официально его мотивы не оглашались.
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