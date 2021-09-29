В Белоруссии задержана супруга мужчины, застрелившего сотрудника КГБ

В Белоруссии задержана супруга мужчины, застрелившего сотрудника Комитета государственной безопасности (КГБ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет страны.

Отмечается, что следователи задержали 40-летнюю женщину по подозрению в соучастии в убийстве сотрудника службы.

Ранее во вторник стало известно, что сотрудник Комитета госбезопасности (КГБ) Белоруссии погиб в ходе операции по поиску лиц, связанных с террористической деятельности.

