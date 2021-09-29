В Белоруссии задержана супруга мужчины, застрелившего сотрудника КГБ
29 сентября 202100:30
В Белоруссии задержана супруга мужчины, застрелившего сотрудника Комитета государственной безопасности (КГБ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет страны.
Отмечается, что следователи задержали 40-летнюю женщину по подозрению в соучастии в убийстве сотрудника службы.
Ранее во вторник стало известно, что сотрудник Комитета госбезопасности (КГБ) Белоруссии погиб в ходе операции по поиску лиц, связанных с террористической деятельности.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru