В Белоруссии задержана супруга мужчины, застрелившего сотрудника КГБ

В Белоруссии задержана супруга мужчины, застрелившего сотрудника Комитета государственной безопасности (КГБ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет страны.

Отмечается, что следователи задержали 40-летнюю женщину по подозрению в соучастии в убийстве сотрудника службы.

Ранее во вторник стало известно, что сотрудник Комитета госбезопасности (КГБ) Белоруссии погиб в ходе операции по поиску лиц, связанных с террористической деятельности.

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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:КГББелоруссия
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