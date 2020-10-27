Новости за ночь: В Белоруссии снова прошли задержания протестующих

Срок ультиматума, выдвинутый лидером белорусской оппозиции Светланой Тихоновской Александру Лукашенко истек 26 октября. В крупных городах республики прошли забастовки и протесты рабочих, пишут «Известия».

Полиция Минска заявила о задержании порядка 160 человек, по всей стране – по меньшей мере 500. Под вечер 26 октября Тихановская призвала сограждан на следующий день отказаться от покупок в госмагазинах и заблокировать дороги.

Сообщается, что протест поддержали от нескольких десятков до тысячи рабочих на разных предприятиях. При этом полномасштабной забастовки не получилось, так как действующей власти удалось подавить протест на многих заводах. Так, сотрудники Мозырского НПЗ, «Нафтана», «Беларуськалия» и ряда других предприятий отказались от участия в забастовке и продолжили свою работу в прежнем режиме.

В тоже время на заводе «Гродно Азот» и Минском тракторном заводе бастовали не менее 1 тыс. человек. Другие предприятия выражали солидарность с оппозицией во время технических перерывов.

Пресс-секретарь Тихоновской Анна Красулина заявила, что оппозиционный штаб считает проведенную акцию успешной.

Протесты в Белоруссии начались после объявления 9 августа результатов президентских выборов, на которых, по официальным данным, в шестой раз подряд победил действующий президент республики Александр Лукашенко. В ряде СМИ сообщали о жестоком избиении протестующих. Как минимум 1,3 тысячи активистов получили травмы. Протесты продолжаются до сих пор.

