В Белоруссии после президентских выборов зафиксировали 1750 преступлений, связанных с беспорядками
Заместитель главы МВД Белоруссии Геннадий Казакевич заявил, что после выборов президента, которые прошли 9 августа, в республике было зафиксировано 667 преступлений, совершённых в отношении сотрудников органов внутренних дел, сообщает ТАСС.
В белорусском МВД также уточнили, что с 9 августа всего было зарегистрировано 1 750 преступлений, связанных с массовыми беспорядками, угрозами, насилием, сопротивлением правоохранителям.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что спецслужбы республики пресекли попытки «взрывать дома и улицы», сообщает RT.
Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа и продолжаются до сих пор. По официальным данным ЦИК, с результатом более 80% победил Александр Лукашенко, но оппозиция считает, что результаты выборов были сфальсифицированы и требует отставки действующего главы государства.
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