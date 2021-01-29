В Белоруссии после президентских выборов зафиксировали 1750 преступлений, связанных с беспорядками

Заместитель главы МВД Белоруссии Геннадий Казакевич заявил, что после выборов президента, которые прошли 9 августа, в республике было зафиксировано 667 преступлений, совершённых в отношении сотрудников органов внутренних дел, сообщает ТАСС.

В белорусском МВД также уточнили, что с 9 августа всего было зарегистрировано 1 750 преступлений, связанных с массовыми беспорядками, угрозами, насилием, сопротивлением правоохранителям.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что спецслужбы республики пресекли попытки «взрывать дома и улицы», сообщает RT.

Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа и продолжаются до сих пор. По официальным данным ЦИК, с результатом более 80% победил Александр Лукашенко, но оппозиция считает, что результаты выборов были сфальсифицированы и требует отставки действующего главы государства.