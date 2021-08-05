В Белоруссии назвали причину смерти иракского гражданина на границе с Литвой

По данным судмедэкспертов, многочисленные травмы были нанесены мужчине тупыми твердыми предметами.



Ранее Литва заявила об увеличении потока нелегальных мигрантов со стороны Белоруссии. Замглавы МИД Литвы Мантас Адоменас отметил, что две трети мигрантов в Литве являются выходцами из Ирака.

В белорусском погранкомитете отметили, что в Литве последнее время наблюдается насильственное выдворение мигрантов на сопредельные территории.





