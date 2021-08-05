В Белоруссии назвали причину смерти иракского гражданина на границе с Литвой
В Белоруссии заявили, что причиной смерти иракского гражданина на границе с Литвой стал шок от потери крови. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным судмедэкспертов, многочисленные травмы были нанесены мужчине тупыми твердыми предметами.
Ранее Литва заявила об увеличении потока нелегальных мигрантов со стороны Белоруссии. Замглавы МИД Литвы Мантас Адоменас отметил, что две трети мигрантов в Литве являются выходцами из Ирака.
В белорусском погранкомитете отметили, что в Литве последнее время наблюдается насильственное выдворение мигрантов на сопредельные территории.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,4 млн+67 719 / сут.
Умерли
163 тыс.+2 372 / сут.
Выздоровели
5,7 млн+59 429 / сут.
- В Белоруссии назвали причину смерти иракского гражданина на границе с Литвой
- В больницах Турции остаются четверо пострадавших в ДТП россиян
- В США прокомментировали возможность въезда в страну с российскими вакцинами
- В ВОЗ заявили о «периоде реальной опасности» из-за COVID-19
- Попова выступила против ослабления COVID-ограничений
- Месси покинул «Барселону»
- В Роспотребнадзоре оценили уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ
- Минобороны Армении подтвердило размещение российских военных на границе с Азербайджаном
- МОК потребовал объяснений от российских телеканалов из-за оскорблений ЛГБТ-атлетов
- Оглашение приговора Калви продолжится в пятницу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru