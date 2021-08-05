В Белоруссии назвали причину смерти иракского гражданина на границе с Литвой

В Белоруссии заявили, что причиной смерти иракского гражданина на границе с Литвой стал шок от потери крови. Об этом сообщает РИА Новости.

Иракские авиалинии отменили рейсы в Минск из Багдада

По данным судмедэкспертов, многочисленные травмы были нанесены мужчине тупыми твердыми предметами.

Ранее Литва заявила об увеличении потока нелегальных мигрантов со стороны Белоруссии. Замглавы МИД Литвы Мантас Адоменас отметил, что две трети мигрантов в Литве являются выходцами из Ирака.

В белорусском погранкомитете отметили, что в Литве последнее время наблюдается насильственное выдворение мигрантов на сопредельные территории.



Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: vk.com
ТЕГИ:БелоруссияЛитва
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры