Иракские авиалинии отменили рейсы в Минск из Багдада

Отмечается, что рейсы отменены на ближайшую неделю. При этом рейсы в Багдад из Минска будут осуществляться.

В Литве ранее заявили о росте нелегальных мигрантов в страну из Белоруссии. Замглавы МИД Литвы Мантас Адоменас отметил, что две трети мигрантов в Литве являются выходцами из Ирака.

