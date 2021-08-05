Иракские авиалинии отменили рейсы в Минск из Багдада

Иракские авиалинии отменили рейсы в белорусскую столицу из Багдада. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на авиаперевозчика.

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Отмечается, что рейсы отменены на ближайшую неделю. При этом рейсы в Багдад из Минска будут осуществляться.

В Литве ранее заявили о росте нелегальных мигрантов в страну из Белоруссии. Замглавы МИД Литвы Мантас Адоменас отметил, что две трети мигрантов в Литве являются выходцами из Ирака.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:БелоруссияИрак
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