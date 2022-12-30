В Белоруссии допустили, что инцидент с ракетой С-300 может быть провокацией Украины
Минобороны Белоруссии рассматривает провокацию в качестве одной из версий инцидента с украинской ракетой С-300, которая накануне была уничтожена силами ПВО в небе над республикой. Об этом заявил начальник управления зенитных ракетных войск полковник Кирилл Казанцев.
В четверг в Белоруссии был сбит снаряд зенитного ракетного комплекса С-300, выпущенный с Украины. Часть ракеты упала на территории республики недалеко от украинской границы, отмечает «Свободная пресса». Минск потребовал от Киева тщательного расследования ЧП и привлечения виновных к ответственности. Украинская сторона готова провести разбирательство и привлечь экспертов, пишет Ura.ru.
«По данному инциденту остаются вопросы, и мы рассматриваем две версии: непреднамеренный пуск зенитной управляемой ракеты ввиду низкой обученности расчета или неисправности ракеты либо это преднамеренная провокация Вооруженных сил Украины», — цитирует Казанцева ТАСС.
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