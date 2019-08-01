В Белом море пропали 10 туристов из Петербурга
Группа туристов из Санкт-Петербурга из десяти человек пропала в Белом море в Карелии. Как сообщает «Свободная пресса», путешественники вышли на байдарках из карельского села Сумский Посад и направлялись в сторону острова Бережной Сосновец. С 24 июля они не выходили на связь.
Отмечается, что маршрут путешествия должен был закончиться 29 июля. Туристы шли на пяти байдарках, при этом они не стали становиться на учёт тургрупп в МЧС, пишет RT.
Как сообщает РЕН ТВ, спасатели пока не могут начать поиск туристов из-за непогоды.
Позднее СМИ опубликовали список пропавших путешественников. Как пишет РИА ФАН, в группу входили: Юрий Молчанов, Дмитрий Черных, Александр Камбур, Татьяна Марголина, Людмила Калихевич, Наталья Щербакова, Алексей и Александр (фамилии не уточняются), а также двое 15-летних подростков — Егор и Евгений.
Ранее сообщалось, что завершены работы по спасению яхты «Крейсер», которая терпела бедствие в Белом море. Взять на буксир яхту долгое время не удавалось из-за шторма. Порывы ветра достигали 27 метров в секунду, высота волны 4,5 метра. Отбуксировать яхту в конечном итоге удалось научному судну «Профессор Молчанов».
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