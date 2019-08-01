В Белом море пропали 10 туристов из Петербурга

Группа туристов из Санкт-Петербурга из десяти человек пропала в Белом море в Карелии. Как сообщает «Свободная пресса», путешественники вышли на байдарках из карельского села Сумский Посад и направлялись в сторону острова Бережной Сосновец. С 24 июля они не выходили на связь.

Отмечается, что маршрут путешествия должен был закончиться 29 июля. Туристы шли на пяти байдарках, при этом они не стали становиться на учёт тургрупп в МЧС, пишет RT.

Как сообщает РЕН ТВ, спасатели пока не могут начать поиск туристов из-за непогоды.