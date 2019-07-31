«Больше хайпа, чем угрозы». Состояние экипажа яхты «Крейсер» не вызывает опасений
Руководство национального парка «Русская Арктика» рассказало НСН подробности инцидента в Белом море.
Работы по спасению яхты «Крейсер», которая терпела бедствие в Белом море, завершились успешно. В настоящий момент яхта находится около острова Мудьюг, примерно в 50 километров от Архангельска. Жизни членов экипажа не угрожает опасность, сообщил в эфире НСН заместитель директора национального парка «Русская Арктика» Александр Кириллов.
«С экипажем все хорошо, идет процесс буксировки яхты. Яхта попала в штормовые условия, и потом что-то намоталось ей на винт. Надо провести обследование. Она подрейфовала, служба МЧС России наблюдала, отработала в тяжелых метеоусловиях, и сейчас идет буксировка для постановки яхты на место стоянки в порт города Архангельска. Угрозы жизни экипажа не возникало, там больше хайпа поднято, чем есть на самом деле. Экипаж бодрый, веселый, с ними телефонная связь поддерживается. Никаких жалоб не высказывается», - добавил он.
Взять на буксир яхту долгое время не удавалось из-за шторма. Порывы ветра достигали 27 метров в секунду, высота волны 4,5 метра. К яхте невозможно было подойти ближе, чем на 30 метров. Взять ее на буксир также не представлялось возможным.
30 июля с яхты «Крейсер» был получен сигнал SOS. На борту находилось четыре члена экипажа и два пассажира. Вечером 30 июля научное судно «Профессор Молчанов» прервало работы по научной программе ради спасения членов экипажа. В спасательной операции участвовали также другие суда.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- ФСБ предотвратила теракт в Татарстане
- «Северный поток – 2» заработает в Новый год
- В Сибири горит более трёх миллионов гектаров леса
- Спасён экипаж потерявшей ход в Белом море яхты «Крейсер»
- Губернатор Иркутской области назвал безответственными слова об «экологическом Чернобыле»