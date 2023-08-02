Shot: ВСУ обстреляли из миномета село Белгородской области

По данным СМИ, в результате инцидента были повреждены ЛЭП. Уточняется, что из людей никто не пострадал.



По предварительным данным, обстрел велся из села Поповка Сумской области, что в500 м от границы.

Ранее стало известно, что при обстреле ДНР погибли два мирных жителя Ясиноватой, напоминают «Известия».

