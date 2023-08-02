Shot: ВСУ обстреляли из миномета село Белгородской области

Украинская сторона обстреляла из миномета село Вязовое Краснояружского района Белгородской области, сообщает Telegram-канал Shot.

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По данным СМИ, в результате инцидента были повреждены ЛЭП. Уточняется, что из людей никто не пострадал.

По предварительным данным, обстрел велся из села Поповка Сумской области, что в500 м от границы.

Ранее стало известно, что при обстреле ДНР погибли два мирных жителя Ясиноватой, напоминают «Известия».

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ФОТО: РИА Новости
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