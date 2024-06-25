В Белгородской области женщина погибла при ночном обстреле ВСУ

Мирная жительница погибла во время ночного обстрела Белгородской области со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Как отметил губернатор, при обходе территории Белгородского района в селе Беловское обнаружили разрушенный частный дом.

«Пожилая женщина скончалась в результате прямого попадания в дом», — написал Гладков в Telegram.

Глава региона пообещал оказать помощь семье погибшей.

Ранее стало известно, что женщина пострадала в результате массированной атаки дронов ВСУ на Белгород, напоминает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПогибшиеОбстрелБелгородская область

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