В Белгородской области женщина погибла при ночном обстреле ВСУ
25 июня 202409:18
Мирная жительница погибла во время ночного обстрела Белгородской области со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Как отметил губернатор, при обходе территории Белгородского района в селе Беловское обнаружили разрушенный частный дом.
«Пожилая женщина скончалась в результате прямого попадания в дом», — написал Гладков в Telegram.
Глава региона пообещал оказать помощь семье погибшей.
Ранее стало известно, что женщина пострадала в результате массированной атаки дронов ВСУ на Белгород, напоминает 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru