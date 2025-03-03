В Белгородской области уничтожен украинский беспилотник

Украинский БПЛА ликвидировали в Белгородской области, передает Минобороны.

«Около 8.55 мск... уничтожен... беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области», - сообщает ведомство.

Уточняется, что дрон сбили дежурные средства ПВО.

Ночью 3 марта над Белгородской областью уничтожили два беспилотника ВСУ, напоминает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:Белгородская областьБеспилотникиМинобороны

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