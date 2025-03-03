В Белгородской области уничтожен украинский беспилотник
3 марта 202510:55
Украинский БПЛА ликвидировали в Белгородской области, передает Минобороны.
«Около 8.55 мск... уничтожен... беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области», - сообщает ведомство.
Уточняется, что дрон сбили дежурные средства ПВО.
Ночью 3 марта над Белгородской областью уничтожили два беспилотника ВСУ, напоминает 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru