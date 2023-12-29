В Белгородской области участковый отобрал гранату у пьяного мужчины
Сотрудник полиции Белгородской области отобрал у нетрезвого мужчины гранату, которую он намеревался привести в действие, сообщает пресс-служба МВД РФ.
Уточняется, что инцидент произошёл в селе Шишино, куда по вызову прибыл участковый уполномоченный полиции старший лейтенант полиции Виталий Бахматов. Заметив правоохранителя пьяный гражданин достал из кармана похожий на гранату предмет и попытался выдернуть чеку.
«Полицейский среагировал мгновенно. Он обезоружил ранее привлекавшегося к уголовной ответственности злоумышленника, задержал его и доложил о произошедшем в дежурную часть», - заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Специалисты Росгвардии идентифицировали изъятый у гражданина предмет, как ручную гранату Ф-1. В настоящее время проводится экспертиза.
Ранее чешская полиция задержала в Праге двух мужчин, один из которых угрожал муляжом гранаты, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru