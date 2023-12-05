СМИ: Под Краснодаром мужчина бросил в толпу гранату

По его данным, 40-летний мужчина по имени Сергей накануне вечером в ходе бытового конфликта швырнул гранату в мужчин, которые приехали к нему домой в станицу Новомалороссийская на «разборки». Мужчина принял решение разрешить конфликт при помощи гранаты.

Сейчас он находится в бегах, его ищут сотрудники полиции.

