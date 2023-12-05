СМИ: Под Краснодаром мужчина бросил в толпу гранату
5 декабря 202314:04
Под Краснодаром мужчина бросил в толпу гранату, в результате три человека находятся в больнице с осколочными ранениями. Полиция ввела план «Перехват», сообщает Telegram-канал Shot.
По его данным, 40-летний мужчина по имени Сергей накануне вечером в ходе бытового конфликта швырнул гранату в мужчин, которые приехали к нему домой в станицу Новомалороссийская на «разборки». Мужчина принял решение разрешить конфликт при помощи гранаты.
Сейчас он находится в бегах, его ищут сотрудники полиции.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Telegram оштрафовали на четыре миллиона рублей за неудаление запрещенных данных
- Фетисов объяснил психологическим давлением безголевую серию Овечкина
- СМИ: Под Краснодаром мужчина бросил в толпу гранату
- Средняя цена за номер в отелях Москвы выросла на 24% в 2023 году
- Лидер «Чиж & Co» назвал винил единственным качественным носителем музыки
- Чернышенко: В России более 21 миллиона человек занимаются волонтерством
- СМИ: В полицию Петербурга после массовой драки доставили 13 мигрантов
- На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,9
- Прокурор запросил для экс-владельца банка «Югра» Хотина почти 10 лет колонии
- Разин потребовал возбудить дело против вдовы Шатунова из-за сериала «Слово пацана»
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru