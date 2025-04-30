В Белгородской области три человека пострадали при атаке дрона ВСУ
Три мирных жителя пострадали при атаке беспилотника ВСУ в городе Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Украинский дрон атаковал легковой автомобиль. Из-за удара у транспортного средства выбило лобовое стекло и повредило кузов, кроме того, осколками был посечен кузов проезжавшего рядом авто.
Бойцы самообороны доставили раненых мирных жителей в больницу.
«У мужчины диагностированы минно-взрывная травма, осколочные ранения грудной клетки и ног... У одной женщины — минно-взрывная травма, баротравма, осколочные ранения головы и руки... У ещё одной пострадавшей — ушибы рук и ног», - написал Гладков в Telegram.
Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.
Ранее над Белгородской областью сбили беспилотник ВСУ, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Вкусвилл» закрыл 10% своих магазинов за три месяца
- В Белгородской области три человека пострадали при атаке дрона ВСУ
- Песков: Россия расплатилась с США по ленд-лизу при Путине в 2006 году
- Российский фильм «Кончится лето» получит англоязычный ремейк
- Песков: Моди не приедет в Москву на 9 мая
- Силовики задержали сбежавшего из приморской колонии-поселения гражданина Китая
- Песков заявил, что России повезло с президентом
- Песков подтвердил участие лидера КНР в праздновании 9 мая в Москве
- Песков: Россия подтверждает готовность к прямым переговорам с Украиной
- В США в возрасте 100 лет умерла звезда фильма «Кошмар на улице Вязов»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru