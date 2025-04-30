В Белгородской области три человека пострадали при атаке дрона ВСУ

Три мирных жителя пострадали при атаке беспилотника ВСУ в городе Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Украинский дрон атаковал легковой автомобиль. Из-за удара у транспортного средства выбило лобовое стекло и повредило кузов, кроме того, осколками был посечен кузов проезжавшего рядом авто.

Бойцы самообороны доставили раненых мирных жителей в больницу.

«У мужчины диагностированы минно-взрывная травма, осколочные ранения грудной клетки и ног... У одной женщины — минно-взрывная травма, баротравма, осколочные ранения головы и руки... У ещё одной пострадавшей — ушибы рук и ног», - написал Гладков в Telegram.

Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.

Ранее над Белгородской областью сбили беспилотник ВСУ, пишет RT.

