В Белгородской области сбросили взрывное устройство на здание библиотеки

Здание библиотеки в городе Грайвороне Белгородской области было повреждено из-за самодельного взрывного устройства. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

В Белгородской области продлили «желтый» уровень опасности

«Вчера поздно ночью в Грайвороне на здание библиотеки было сброшено с квадрокоптера самодельное взрывное устройство. Есть небольшие разрушения», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

В результате происшествия никто не пострадал, пишет RT. На месте работают следователи и оперативные службы, восстановительные работы планируют начать в пятницу, отмечает телеканал «360».

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Фото: НСН
ТЕГИ:Взрывное УстройствоБелгород
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