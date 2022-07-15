В Белгородской области сбросили взрывное устройство на здание библиотеки
Здание библиотеки в городе Грайвороне Белгородской области было повреждено из-за самодельного взрывного устройства. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Вчера поздно ночью в Грайвороне на здание библиотеки было сброшено с квадрокоптера самодельное взрывное устройство. Есть небольшие разрушения», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
В результате происшествия никто не пострадал, пишет RT. На месте работают следователи и оперативные службы, восстановительные работы планируют начать в пятницу, отмечает телеканал «360».
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