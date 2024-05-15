В Белгородской области сбили несколько воздушных целей, пострадали два человека

Система ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, в результате отражения воздушной атаки ВСУ пострадали два человека. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В поселке Дубовое в результате прямого попадания снаряда загорелся частный жилой дом — два человека пострадали: у женщины ранение плеча, у мужчины — ожоги», — написал губернатор в Telegram.

Раненых доставляют в областную клиническую больницу, пожар ликвидируют специалисты.

Гладков добавил, что в Дубовом зафиксировали повреждения в семи частных жилых домовладениях, два автомобиля посечены осколками, также повреждена линия электропередачи, пишет «Свободная пресса». При этом в селе Головино получил повреждения один дом.

Ранее семь мирных жителей пострадали после уничтожения нескольких воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом, напоминает Ura.ru.

