В Белгородской области ПВО сбила беспилотник самолетного типа

Система противовоздушной обороны сработала в Яковлевском городском округе Белгородской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

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На подлете к городу уничтожен беспилотник. Оперативные службы выясняют последствия на земле.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», - подчеркнул Гладков.

При падении БПЛА в Белгороде в ночь на четверг погибли три человека. Рухнувший дрон уничтожил два жилых дома, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиБелгородская область

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