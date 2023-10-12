В Белгородской области ПВО сбила беспилотник самолетного типа
12 октября 202323:11
Система противовоздушной обороны сработала в Яковлевском городском округе Белгородской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
На подлете к городу уничтожен беспилотник. Оперативные службы выясняют последствия на земле.
«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», - подчеркнул Гладков.
При падении БПЛА в Белгороде в ночь на четверг погибли три человека. Рухнувший дрон уничтожил два жилых дома, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru