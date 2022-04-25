В Белгородской области продлили жёлтый уровень террористической опасности
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что жёлтый уровень террористической опасности в регионе продлили до 10 мая, сообщает пресс-служба областного правительства.
По его словам, гражданам запрещается в этот период запускать петарды, фейерверки и салюты.
«Решение по салюту на День победы будет принято дополнительно», — добавил Гладков.
Ранее жёлтый уровень террористической опасности также продлили в Брянской области (до 9 мая) и в Курской области (до 11 мая).
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