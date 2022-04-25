В Белгородской области продлили жёлтый уровень террористической опасности

По его словам, гражданам запрещается в этот период запускать петарды, фейерверки и салюты.

«Решение по салюту на День победы будет принято дополнительно», — добавил Гладков.

Ранее жёлтый уровень террористической опасности также продлили в Брянской области (до 9 мая) и в Курской области (до 11 мая).