В Белгородской области продлили жёлтый уровень террористической опасности

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что жёлтый уровень террористической опасности в регионе продлили до 10 мая, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Желтый» уровень террористической опасности вводится на севере Крыма

По его словам, гражданам запрещается в этот период запускать петарды, фейерверки и салюты.

«Решение по салюту на День победы будет принято дополнительно», — добавил Гладков.

Ранее жёлтый уровень террористической опасности также продлили в Брянской области (до 9 мая) и в Курской области (до 11 мая).

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БезопасностьБелгородБорьба С ТерроризмомТерроризм
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