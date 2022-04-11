«Желтый» уровень террористической опасности вводится на севере Крыма

Таким образом, режим вводится на территориях городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов Крыма. Решение вступает в силу с вечера 11 апреля и будет действовать до 26 апреля.

Аксенов в своем обращении к жителям полуострова призвал проявлять бдительность и при обнаружении чего-то подозрительного сообщать полицию. Он также назвал обстановку в Крыму спокойной и отметил, что у полуострова есть все возможности обеспечить безопасность жителей.





