«Желтый» уровень террористической опасности вводится на севере Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов объявил о введении «желтого» уровня террористической опасности на севере полуострова. Об этом сообщает ТАСС.
Таким образом, режим вводится на территориях городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов Крыма. Решение вступает в силу с вечера 11 апреля и будет действовать до 26 апреля.
Аксенов в своем обращении к жителям полуострова призвал проявлять бдительность и при обнаружении чего-то подозрительного сообщать полицию. Он также назвал обстановку в Крыму спокойной и отметил, что у полуострова есть все возможности обеспечить безопасность жителей.
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