В Белгородской области при атаке БПЛА пострадали два мирных жителя

Украинские беспилотники атаковали Красногвардейский район Белгородской области. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.

«В селе Палатово в результате детонации беспилотника ранены двое. Пострадавших с осколочными ранениями... доставляют в Красногвардейскую ЦРБ», — написал губернатор в Telegram-канале.

Гладков добавил, что в трех жилых домах в селе были выбиты окна и посечены фасады.

Кроме того, беспилотник атаковал село Верхососна, из-за удара повреждена линия электропередачи, населенный пункт остался без света.

Ранее три мирных жителя получили ранения в результате атак БПЛА в Шебекинском округе и Волоконовском районе Белгородской области.

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ФОТО: РИА Новости
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