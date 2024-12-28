В Белгородской области при атаке БПЛА пострадали два мирных жителя
Украинские беспилотники атаковали Красногвардейский район Белгородской области. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.
«В селе Палатово в результате детонации беспилотника ранены двое. Пострадавших с осколочными ранениями... доставляют в Красногвардейскую ЦРБ», — написал губернатор в Telegram-канале.
Гладков добавил, что в трех жилых домах в селе были выбиты окна и посечены фасады.
Кроме того, беспилотник атаковал село Верхососна, из-за удара повреждена линия электропередачи, населенный пункт остался без света.
Ранее три мирных жителя получили ранения в результате атак БПЛА в Шебекинском округе и Волоконовском районе Белгородской области.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru