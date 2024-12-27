Три мирных жителя пострадали при атаке дронов ВСУ в Белгородской области
Три мирных жителя ранены в результате атак украинских дронов в разных районах Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Так, один человек пострадал в Шебекинском округе в результате украинской атаки на автомобиль. Еще двое раненных в селе Борисовка Волоконовского района.
Также украинские дроны атаковали село Новая Таволжанка. В селе Грузское Борисовского района в результате атаки дрона ВСУ на территории сельхозпредприятия поврежден припаркованный автобус. В поселке Малиновка Белгородского района вследствие прилёта боеприпаса повреждены кровля и окна пристройки дома.
Ранее В Минобороны России заявили, что российские средства ПВО сбили почти 500 украинских беспилотников, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru