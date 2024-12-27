Три мирных жителя пострадали при атаке дронов ВСУ в Белгородской области

Три мирных жителя ранены в результате атак украинских дронов в разных районах Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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Так, один человек пострадал в Шебекинском округе в результате украинской атаки на автомобиль. Еще двое раненных в селе Борисовка Волоконовского района.

Также украинские дроны атаковали село Новая Таволжанка. В селе Грузское Борисовского района в результате атаки дрона ВСУ на территории сельхозпредприятия поврежден припаркованный автобус. В поселке Малиновка Белгородского района вследствие прилёта боеприпаса повреждены кровля и окна пристройки дома.

Ранее В Минобороны России заявили, что российские средства ПВО сбили почти 500 украинских беспилотников, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаБеспилотникиВСУПострадавшиеБелгородская область

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