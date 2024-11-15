В Белгородской области погиб подорвавшийся на взрывном устройстве мужчина
15 ноября 202415:41
Мужчина подорвался на взрывном устройстве в селе Грузское Борисовского района Белгородской области. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, трагедия произошла, когда мужчина гулял с собакой в лесопосадке.
«От полученных ранений он скончался на месте... Выражаю самые искренние слова соболезнования и поддержки», - написал губернатор.
Ранее Гладков заявил, что в Белгородском районе Белгородской области ВСУ разбросали мины «лепесток», сообщает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru