В Белгородской области погиб подорвавшийся на взрывном устройстве мужчина

Мужчина подорвался на взрывном устройстве в селе Грузское Борисовского района Белгородской области. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Белгородской области мужчина подорвался на мине в закрытом селе

По его словам, трагедия произошла, когда мужчина гулял с собакой в лесопосадке.

«От полученных ранений он скончался на месте... Выражаю самые искренние слова соболезнования и поддержки», - написал губернатор.

Ранее Гладков заявил, что в Белгородском районе Белгородской области ВСУ разбросали мины «лепесток», сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:СпецоперацияПогибшиеБелгородская область

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